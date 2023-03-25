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ضبط مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس الفويهات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 10:51 صباحا
ضبط مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس الفويهات في بنغازي
شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات عقب القبض عليه، 25 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات، مشيرة إلى انتشار مقطع فيديو له على منصات التواصل الليبية وهو يخرج قدمه من المركبة أثناء القيادة.

بلاغ لمركز شرطة الفويهات
ونوهت المديرية في بيان إلى أن القبض على المتهم جاء عقب تلقي مركز شرطة الفويهات بلاغات بحوادث سرقة من مُديري بعض المدارس بمنطقة الفويهات. وقد اتضح أن المركبة التي نفذت وقائع السرقة هي نفسها التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي لسائق المركبة يخرج قدمه من النافذة أثناء القيادة.

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وجرى القبض على المتهم على متن مركبة آلية نوع «هيونداي توسان» خضراء اللون، وبينت التحقيقات أنه يُدعى «ب.ش.م» واعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة.

سيارة مضبوطة مع شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات، 25 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة مع شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات، 25 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة مع شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات، 25 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة مضبوطة مع شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات، 25 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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