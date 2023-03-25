إعلان موعد تسليم 203 جواز سفر لمواطنين ليبيين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية بأنقرة موعد تسليم 203 جواز سفر جديد للمواطنين الليبيين المقيمين بتركيا.

وأشارت السفارة إلى أن القسم القنصلي بالسفارة تلقى الجوازات لبدء إجراءات التسليم للمواطنين، منوهة إلى أن موعد التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، حسب صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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