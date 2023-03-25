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إعلان موعد تسليم 203 جواز سفر لمواطنين ليبيين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 09:51 صباحا
إعلان موعد تسليم 203 جواز سفر لمواطنين ليبيين في تركيا
جوازات سفر ليبية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السفارة الليبية بأنقرة موعد تسليم 203 جواز سفر جديد للمواطنين الليبيين المقيمين بتركيا. 

وأشارت السفارة إلى أن القسم القنصلي بالسفارة تلقى الجوازات لبدء إجراءات التسليم للمواطنين، منوهة إلى أن موعد التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، حسب صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- طباعة جوازات سفر مواطنين في فرنسا ومصر وكندا 
- الخارجية: تسليم 16.5 ألف جواز سفر للجالية الليبية بالخارج منذ يونيو الماضي

حضور صاحب الجواز شخصياً أو رب الأسرة
ونوهت السفارة أنه لن يجر تسليم جواز السفر إلا بحضور صاحبه شخصياً أو رب الأسرة مع إحضار إثبات شخصي وبطاقة الإقامة التركية، مشيرة إلى أن القسم القنصلي بالسفارة الليبية بأنقرة استأنف فتح حجز مواعيد استخراج جوازات سفر جديدة.

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