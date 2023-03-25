إعلان موعد تسليم 203 جواز سفر لمواطنين ليبيين في تركيا...

أعلنت السفارة الليبية بأنقرة موعد تسليم 203 جواز سفر جديد للمواطنين الليبيين المقيمين بتركيا.
وأشارت السفارة إلى أن القسم القنصلي بالسفارة تلقى الجوازات لبدء إجراءات التسليم للمواطنين، منوهة إلى أن موعد التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، حسب صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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حضور صاحب الجواز شخصياً أو رب الأسرة
ونوهت السفارة أنه لن يجر تسليم جواز السفر إلا بحضور صاحبه شخصياً أو رب الأسرة مع إحضار إثبات شخصي وبطاقة الإقامة التركية، مشيرة إلى أن القسم القنصلي بالسفارة الليبية بأنقرة استأنف فتح حجز مواعيد استخراج جوازات سفر جديدة.
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