طباعة جوازات سفر مواطنين في فرنسا ومصر وكندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إجراءات طباعة جوازات سفر مواطنين في كل من فرنسا ومصر وكندا، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية بالخارج.

وأضافت المصلحة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن مكتب جوازات الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي قام بإنجاز إجراءات جوازات السفر الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بمحطات التصوير بمحطة تصوير المواطنين مرسيليا (فرنسا)، ومحطة تصوير المواطنين الإسكندرية (مصر)، ومحطة تصوير المواطنين أتاوا (كندا).

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وأشار البيان إلى تكليف مشغلي المحطات بالخارج التابعين لمكتب جوازات الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي بنقل الأرساليات المشار إليها لضمان وصولها إلى المواطنين بالخارج، وتمكين المواطنين من استلام جوازاتهم بالسفارات والقنصليات الليبية المذكورة خلال الأيام القريبة المقبلة، على أن يجرى العمل على إنجاز باقي أعمال المحطات بمختلف دول العالم بأسرع وقت ممكن.

جوازات سفر مواطنين (مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب)