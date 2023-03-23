المنفي يبحث مع وفد من فزان مشكلات منطقتهم

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بطرابلس وفدًا من فزان، لبحث المشاكل التي تعاني منها المنطقة بصفة عامة.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تطرق إلى مشكلة نقص إمدادات الوقود والغاز، ودعم القطاع الصحي، والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار.

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ونقل البيان عن الوفد تأكيد «دعمهم للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالح الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا».

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا من فزان، الأربعاء 22 مارس 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا من فزان، الأربعاء 22 مارس 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا من فزان، الأربعاء 22 مارس 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)