باتيلي يدعو شباب ليبيا إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «الشباب في ليبيا إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية» وفق ما نشره عبر حسابه على «تويتر» وشاركتها البعثة الأممية عبر منصاتها الإعلامية مساء اليوم الأربعاء.

باتيلي يلتقي 26 شابا وشابة من جميع أنحاء ليبيا

وجاءت دعوة باتيلي خلال لقائه «اليوم بمجموعة من 26 شابا وشابة من جميع أنحاء ليبيا، جنوبا وشرقا وغربا»، وقالت البعثة إن هؤلاء الشباب «يمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية».

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وأوضحت البعثة أن الشباب ناقشوا مع باتيلي «جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا»، و«شددوا على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء باعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة».

الشباب يطالبون برفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار

ودعا الشباب المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس «إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من الممثل الخاص مواصلة جهوده في حث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير».

وقالت البعثة الأممية إن باتيلي خاطب الحاضرين من الشباب قائلا: «مستقبل البلد ملك لكم. على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة».