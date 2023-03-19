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باتيلي يشجع الليبيات على حشد جهودهن دعما لمسار الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 11:04 مساء
باتيلي يشجع الليبيات على حشد جهودهن دعما لمسار الانتخابات
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
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شجَّع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «النساء على حشد جهودهن دعمًا لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد». وقال إن «ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية، وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات».

باتيلي يستقبل مجموعة من النساء
جاء ذلك خلال استقبال باتيلي، اليوم الأحد في طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت البعثة إن باتيلي ناقش مع الحاضرات «مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات»، مشيرة إلى دعوة المشاركات «إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح».

باتيلي يشير إلى أهمية الإنصات لأصوات النساء
من جهته، شدد باتيلي على «أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدًا عن كل أشكال التضييق والتهديد» وفق البعثة الأممية.

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
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