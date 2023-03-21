مساعدة وزير الخارجية تؤكد دعم أميركا جهود باتيلي للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، دعم بلادها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»: «شددت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ليف على دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي وعمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام»، مشاركة صورة لها مع باتيلي وأيضا المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

لقاء مع الدبيبة

والتقت ليف اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكدا دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

- الدبيبة ومساعدة وزير الخارجية الأميركي يؤكدان دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات

- المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء الانتخابات

- مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»

- حفتر يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية دعم البعثة الأممية بالتنسيق مع مجلسي النواب والدولة

كما ناقش الاجتماع التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لقاء مع حفتر

كما التقت المسؤولة الأميركية، أمس، القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث تناولت نشاط شركة «فاغنر» الروسية، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

وأفاد بيان للسفارة الأميركية بأن «ليف» ناقشت مع «حفتر» أهمية «دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».