  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 12:07 صباحا
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
باتيلي خلال حضوره اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة، 7 فبراير 2023، (أرشيفية: بعثة الأمم المتحدة)
alwasat radio

حدد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باتيلي، بحسب منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، إن «الانتخابات في ‫ليبيا‬ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها».

- ملامح رؤية باتيلي للانتخابات: لجنة تمهد للاقتراع قبل نهاية العام.. وغربلة أسماء المرشحين

مهام الفريق رفيع المستوى
وفق باتيلي، فإن من مهام الفريق رفيع المستوى الآتي:
- توفير بيئة آمنة للانتخابات.
- ضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.
- توفير أررضية متكافئة لتنافس حر وشريق بين المرشحين.
- الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات.
- تبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع.
- إقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة.
- معالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.

مبادرة باتيلي
وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وقال باتيلي لمجلس الأمن إنه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هنا ليبيا»: معلمو سرت يطالبون بتسوية مستحقاتهم
شاهد في «هنا ليبيا»: معلمو سرت يطالبون بتسوية مستحقاتهم
«وال»: تصريحات قيس سعيد بشأن حقل البوري خطأ فادح وشابها القصور
«وال»: تصريحات قيس سعيد بشأن حقل البوري خطأ فادح وشابها القصور
باتيلي يشجع الليبيات على حشد جهودهن دعما لمسار الانتخابات
باتيلي يشجع الليبيات على حشد جهودهن دعما لمسار الانتخابات
إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في غريان
إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في غريان
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
ضبط 3 متهمين بسرقة خط كهرباء الزويتينة سلطان
ضبط 3 متهمين بسرقة خط كهرباء الزويتينة سلطان...
ضبط تجاري مخدرات في بنغازي
ضبط تجاري مخدرات في بنغازي...
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: حي القوشي بمصراتة.. هدم يثير الجدل
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: حي القوشي بمصراتة.. هدم يثير......
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن ......
إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في غريان
إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في غريان...
المزيد