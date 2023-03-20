باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حدد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال باتيلي، بحسب منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، إن «الانتخابات في ‫ليبيا‬ لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها».

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مهام الفريق رفيع المستوى

وفق باتيلي، فإن من مهام الفريق رفيع المستوى الآتي:

- توفير بيئة آمنة للانتخابات.

- ضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.

- توفير أررضية متكافئة لتنافس حر وشريق بين المرشحين.

- الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات.

- تبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع.

- إقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة.

- معالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.

مبادرة باتيلي

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وقال باتيلي لمجلس الأمن إنه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».