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في لقاء مع مسؤول أممي.. السايح يستعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 03:31 مساء
في لقاء مع مسؤول أممي.. السايح يستعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية
السايح خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش في العاصمة طرابلس، 21 مارس 2023. (المفوضية)
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استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وذلك خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش، بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس.

وهنأ السايح سالمنكه لتسلم مهامه كممثل مقيم للبعثة في ليبيا، متمنيا له التوفيق في سِفارته، وشاكرا جهود سلفه فرانش، في سبيل دعم الجهود الرامية إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وفق بيان المفوضية.

- سفير فرنسا يثمن جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة 
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مستجدات مسار العملية الانتخابية  
وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وأشاد سالمنكه بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدا التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولا إلى استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

ويوم الإثنين، ثمّن سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، «الجهود التي اضطلعت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التعامل مع المراحل الانتقالية السابقة»، مؤكداً خلال لقاء مع السايح «استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي»، وفق ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

السايح والممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش في العاصمة طرابلس، 21 مارس 2023. (المفوضية)
السايح والممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش في العاصمة طرابلس، 21 مارس 2023. (المفوضية)
السايح مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش في العاصمة طرابلس، 21 مارس 2023. (المفوضية)
السايح مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش في العاصمة طرابلس، 21 مارس 2023. (المفوضية)
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