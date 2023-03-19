شاهد في «هنا ليبيا»: معلمو سرت يطالبون بتسوية مستحقاتهم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار المحلية التي تهم المواطنين، ومن بينها إطلاق جمعية الهلال الأحمر طبرق حملة مساعدات للأسر المحتاجة في المدينة، في الجامعات والمحال التجارية وبوابات المدينة والتي شهدت تجاوبًا من المشاركين.

الملتقى الأول لنساء فزان

وتطرق البرنامج إلى انعقاد فعاليات الملتقى الأول لنساء الجنوب تحت عنوان «طموح وتحديات»، مساء أمس السبت بالمسرح البلدي سبها والذي يستهدف تحقيق بيئة معرفية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمكن المرأة من إيجاد فرص مناسبة لها، إلى جانب توفير دليل شامل يسهل الوصول والتعامل معه لدعم حركة المرأة وتطويرها.

معلمو سرت يطالبون بتسوية مستحقاتهم

وعرض البرنامج مطالبة معلمي مدارس سرت بتسوية مستحقاتهم المالية؛ حيث جرى الاتفاق على تسوية أوضاع 5 آلاف معلم ومعلمة، واستمرار العملية التعليمية بدءًا من الأحد المقبل.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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