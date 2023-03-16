وفاة الفريق سيد قذاف الدم بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي عصر اليوم الخميس، المنسّق السابق للعلاقات المصرية - الليبية، الفريق سيد محمد قذاف الدم القذافي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد معاناته مع المرض، بحسب نشطاء ومصادر مقربة من العائلة.

وانتقل الفريق سيد قذاف الدم إلى القاهرة قبل سنوات، وذلك عقب إطلاقه من سجن الهدى في مدينة مصراتة بموجب قرار أصدرته المحكمة العسكرية في سبتمبر 2015، وذلك بعد أربع سنوات من احتجازه في مصراتة.

وتقلّد الفريق سيد قذاف الدم خلال مسيرته العملية عدة مناصب في النظام السابق منها سفير ليبيا لدى بريطانيا نهاية سبعينات القرن الماضي ومنسّق القيادات الشعبية الاجتماعية، ومنسّق العلاقات الليبية - المصرية، كما عرف بكتاباته الأدبية، والصحفية.