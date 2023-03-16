أمن بنغازي يضبط وافدا مطلوبا في جريمة قتل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وافدا سوريا مطلوبا لدى مديرية أمن طرابلس على ذمة جريمة قتل.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المديرية معلومات بشأن توجيه تهمة القتل العمد والخطف إلى المتهم في واقعة بدائرة مركز شرطة حي الأكواخ التابع لمديرية أمن طرابلس، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقل أعضاء التحريات إلى مكان المطلوب، وجرى إيقافه ونقله إلى قسم التحريات، ثم تسليمه إلى مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.