ضبط سيارة تستعمل في ترويج الخمور ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي سيارة على متنها شخصين تستعمل في ترويج الخمور المستورة.

واشتبه رجال المركز خلال استيقاف أمني مفاجئ في سيارة حاولت الهروب من القوات الأمنية المتمركزة، حيث جرى اللحاق بها وإيقافها وضبط شخصين في حالة سكر ظاهر على متنها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وعند تفتيش الصندوق الخلفي للسيارة، عثر على كمية من الخمور المستوردة، وبالانتقال بالمتهمين إلى المركز أفاد أحدهما، سائق المركبة، بأن الخمور تخص الشخص الآخر، الذي أقر بالاتجار في الخمور المستوردة، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية معهما وأحيلا إلى النيابة العامة.

خمور مضبوطة في بنغازي.