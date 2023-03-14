  • Alwasat News
Atwasat

شكشك ومختار يؤكدان استمرار ديوان المحاسبة في أداء مهامه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 12:46 مساء
شكشك ومختار يؤكدان استمرار ديوان المحاسبة في أداء مهامه
اللقاء بين شكشك ومختار في ديوان المحاسبة، 14 مارس 2023، (صفحة الديوان على فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه، وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وقانون إنشائه.

جاء ذلك خلال لقاء في الديوان بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تناول سير العمل به وأبرز أعماله الرقابية والتحديات التي تواجهه والمشكلات والصعوبات المتعلقة به والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك».

سحب اختصاصات «المحاسبة»
ويأتي ذلك بعد الحديث عن سحب اختصاصات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قانون لمجلس النواب صدر أخيرا.

- شكشك: سننفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: سحب اختصاصات الديوان.. تقنين للرقابة أم تقييد للمحاسبة؟
- «الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.. من المستفيد؟

وأصدر مجلس النواب في 27 فبراير الماضي، قانون رقم 2 للعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، متضمنا صلاحيات جديدة للهيئة على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من عقود الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وفي السابع من مارس الجاري، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم والتسلُّم مع ديوان المحاسبة للاختصاصات الواردة في القانون.

التعاون بين الديوان ومؤسسات الدولة
وخلال لقائه مختار، أشاد شكشك بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد، وأيضا زيادة الوعي الرقابي والإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون.

ونوه مختار بدور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة ودعم الخطة الاستراتيجية للديوان لزيادة الكفاءة الرقابية وإحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023

باشاغا: جاهزون لمساندة مساعي باتيلي في عقد الانتخابات العام 2023
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد

حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتب باتيلي بداية نهايته؟
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس وأعضاء «تسييري البيضاء» يؤدون القسم القانونية أمام الضاوي
رئيس وأعضاء «تسييري البيضاء» يؤدون القسم القانونية أمام الضاوي
مالطا تطالب بمنع عبور المهاجرين من ليبيا
مالطا تطالب بمنع عبور المهاجرين من ليبيا
ضبط شخص سرق 2960 دينارا من منزل في الكفرة
ضبط شخص سرق 2960 دينارا من منزل في الكفرة
بحوزته أسلحة وذخائر.. ضبط متهم بالتهجم على مواطن في الخمس
بحوزته أسلحة وذخائر.. ضبط متهم بالتهجم على مواطن في الخمس
اللجنة الأمنية بحكومة باشاغا تخصص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات
اللجنة الأمنية بحكومة باشاغا تخصص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت
وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت...
بعثة البنك الدولي تتفق مع «الحكم المحلي» على خطوات تبويب الميزانية
بعثة البنك الدولي تتفق مع «الحكم المحلي» على خطوات تبويب ......
المنفي يلتقي وفد قبيلة الكراغلة
المنفي يلتقي وفد قبيلة الكراغلة...
اللجنة الأمنية بحكومة باشاغا تخصص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات
اللجنة الأمنية بحكومة باشاغا تخصص رقما هاتفيا لتلقي البلاغات...
بحوزته أسلحة وذخائر.. ضبط متهم بالتهجم على مواطن في الخمس
بحوزته أسلحة وذخائر.. ضبط متهم بالتهجم على مواطن في الخمس...
المزيد