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شاهد في برنامج «فلوسنا»: نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.. من المستفيد؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 11:39 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.. من المستفيد؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 2 مارس 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على قرار مجلس النواب إضافة صلاحيات جديدة إلى هيئة الرقابة الإدارية، يتمتع بها ديوان المحاسبة، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً حول أسبابها وتوقيتها.

وفي 27 فبراير الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا حمل رقم 2 لعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، متضمنًا صلاحيات جديدة للهيئة الرقابعة على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

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جاء هذا القرار بعدما اعترضت الهيئة على كتاب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الموجَّه للجهات العامة والمشار فيه إلى فتوى إدارة القانون، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة والتعامل مع موظفي الديوان دون غيره.

وبالتالي فإن نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بموجب قرار مجلس النواب، يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الأمر في إطار الصراع السياسي بين الأجسام المتحكمة في المشهد، أم أن ثمة مستفيد من وراء تلك الخطوة، وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: أستاذ القانون العام مجدي الشعباني، وعضو مجلس النواب عبدالناصر بن نافع، وأستاذ القانون حسن الصغير.

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