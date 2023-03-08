شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: سحب اختصاصات الديوان.. تقنين للرقابة أم تقييد للمحاسبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على سحب اختصاصات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قانون لمجلس النواب مؤخرًا، وهي الخطوة التي يمكن أن تشكل فصلاً جديدًا في الخلاف حول الصلاحيات بين أطراف الأزمة.

وفي 27 فبراير الماضي، أصدر مجلس النواب قانونا حمل رقم 2 للعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، متضمنا صلاحيات جديدة للهيئة للرقابة على عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

إزاء هذا التغيير، قال خالد شكشك إنه «سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان»، متمسكًا في الوقت نفسه باستمرار الديوان في ممارسة مهامه وفق الدستور الليبي.

جاءت تلك التطورات بعدما اعترضت هيئة الرقابة الإدارية على كتاب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الموجَّه للجهات العامة والمشار فيه إلى فتوى إدارة القانون، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة والتعامل مع موظفي الديوان دون غيره.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول تبعات هذا القانون وذلك مع كل من: عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، وعضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن، والقانوني المهتم بالشأن العام راقي المسماري.

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