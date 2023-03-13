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«المركزي» يفتح 247 اعتمادًا مستنديًا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 07:49 مساء
«المركزي» يفتح 247 اعتمادًا مستنديًا خلال أسبوع
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس الجاري.

وفتح «المركزي» 247 اعتمادًا مستنديًا خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

- «المركزي» يعدل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية

ضوابط فتح الاعتمادات المستندية
وفي 28 فبراير الماضي، قرّر المصرف المركزي إجراء بعض التعديلات على الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية، من بينها عدم قبول «بوالص الشحن» التي تقدم على الاعتمادات المستندية بتاريخ إبحار قبل تاريخ فتح الاعتمادات باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة واللحوم المجمدة والزيت والسكر والأرز.

ويلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مديري المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلُّم المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينه وفق التعديلات.

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