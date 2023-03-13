سفير فرنسا يشارك في اليوم العالمي للفرنكوفونية بجامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج في اليوم العالمي للفرنكوفونية في جامعة طرابلس.

وأعرب مهراج عن سعادته للمشاركة في تلك الفعالية التي نظمتها كلية اللغات، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

اليوم العالمي للغة الفرنسية

ووجه السفير الفرنسي الشكر إلى 25 أستاذا للغة الفرنسية في الكلية، و264 طالبا وطالبة في جامعة طرابلس الذين يتعلمون اللغة الفرنسية، التي تفتح لهم أبواب التعددية اللغوية.

وخصصت منظمة «يونسكو» يوم 20 مارس من كل عام للاحتفاء باللغة الفرنسية، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي وإنجازات كل اللغات، ويتزامن في اليوم نفسه الاحتفال باليوم الدولي للفرنكوفونية.

السفير الفرنسي خلال مشاركته في الفعالية، 11 مارس 2023، (حساب السفير الفرنسي على تويتر)