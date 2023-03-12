«مكافحة الإرهاب» تعلن القبض على مهاجرين بين غريان ومزدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن «السرية الرابعة بالكتيبة (60) التابعة للقوة تمكنت من القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أحد الأودية الواقعة بين بوابة الشقيقة ومنطقة بئر غني (الواقعتين بين مدينتي غريان ومزدة)».

ولم يوضح البيان تفاصيل القبض على المهاجرين غير الشرعيين وأعدادهم.

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