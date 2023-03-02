تقرير أمني إيطالي: شبكات إجرامية في 3 مدن ليبية وراء زيادة تدفق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

أرجع تقرير أمني إيطالي ارتفاع أعداد المهاجرين المتدفقين إلى البلاد من ليبيا إلى نشاط شبكات إجرامية منظمة في ثلاث مدن.

ومنح التقرير الإيطالي السنوي للعام 2022 حول سياسة أمن المعلومات، ملف الهجرة اهتماما خاصا، محددا التدفقات الرئيسية عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية والتونسية، الذي اعتبرهما «الطريق الرئيسي» لنقل المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر إلى إيطاليا، كما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أمس الأربعاء.

منظمات إجرامية داخل ليبيا تسببت في زيادة ضغط الهجرة

وكشف التقرير انتعاش ظاهرة الهجرة بشكل ملحوظ جراء النشاط الإجرامي، حيث أشار إلى أن «شبكات إجرامية منظمة» في زوارة والزاوية وصبراتة تسببت في زيادة «ضغط الهجرة»، حيث تعرض تلك المنظمات خدماتها على المهاجرين غير الشرعيين، كما تمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع السياسية والأمنية، وأيضا مع التحديات الطبيعية كحالة الطقس والبحر، وفق التقرير.

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ولفت التقرير إلى زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية في العام 2022 نحو إيطاليا وأوروبا بشكل عام من عدة أماكن، خصوصا أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا؛ جراء عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والتغير المناخي الشديد، والدفع الديموغرافي القوي، والآثار السلبية المترتبة على اقتصادات الدول بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد والصراع الروسي الأوكراني.

وتماشيا مع السنوات الماضية، مازالت إيطاليا المستقبل الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي، حسب التقرير.