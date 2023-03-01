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ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب المهاجرين قبالة إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 11:10 صباحا
ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب المهاجرين قبالة إيطاليا
مهاجرون جرى إنقاذهم في جنوب كروتوني، بعد غرق قاربهم قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، 26 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإيطالية أن حصيلة غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا، ارتفعت إلى 64 قتيلا، في مأساة جرى على إثرها توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بعد العثور على جثة جديدة على شاطئ بلدة ستيكاتو، على ما ذكرت ناطقة باسم جهاز الإطفاء في كروتوني الذي لا تزال عناصره تواصل البحث عن ضحايا في البحر على طول سواحل كالابريا، المنطقة الواقعة في اقصى جنوب البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» التي كانت أول من عثر على المركب مساء السبت، أن نحو 200 شخص كان يضيق بهم القارب الذي غادر إزمير في تركيا، بينما تحدث خفر السواحل الإيطاليون عن 150 راكبا.

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نجاة 79 آخرين من الغرق
ونجا 79 شخصا فقط يتحدرون من أفغانستان وباكستان والصومال وسورية من الغرق الذي وقع فجر الأحد عندما كان البحر هائجا. ووضعت نعوش الضحايا في بالاميلون، المجمع الرياضي في مدينة كروتوني البالغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة، ليتمكن الناس من إلقاء تحية الوداع عليهم.

وأكد ناطق باسم الشرطة لـ«فرانس برس»، اعتقال ثلاثة يشتبه بانهم مهربون، هم باكستانيان وتركي. ويشتبه في أنهم تقاضوا نحو ثمانية آلاف يورو من كل مهاجر، حسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأرسلت عدة منظمات غير حكومية، بينها «أطباء بلا حدود»، فرقا إلى مكان الحادث لتقديم الرعاية للناجين، ضمنهم أطفال شاهدوا غرق أقاربهم. وحسب وزارة الداخلية، وصل نحو 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا هذا العام، مقارنة بـ5200 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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