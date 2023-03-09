المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في ليبيا ليزلي أوردمان «وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة» عبدالله باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات خلال عام 2023، وفق الوزارة.

واستقبلت المنقوش في مكتبها بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي نورلاند وأوردمان. وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول «آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة».

عمل حكومة الوحدة الوطنية بشأن الانتخابات

وأضافت الوزارة أن نورلاند أكد خلال اللقاء على أهمية دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في التعاون والتنسيق بشأن دعم المساعي الرامية لإنجاح العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

وأكدت المنقوش من جهتها «عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر، في تحقيق مسار الانتخابات والاستقرار لإنهاء المراحل الانتقالية وذلك بتوحيد الجهود المحلية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».

- سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

- الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس

- نورلاند يؤكد لعقيلة دعم واشنطن جهود باتيلي لوضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات

وأشارت الوزارة إلى أن لقاء المنقوش مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدعم العملية الانتخابية والتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي

وبدأ نورلاند زيارته إلى ليبيا منذ ثلاثة أيام استهلها بزيارة مدينة بنغازي يوم الثلاثاء حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والرامية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأمس الأربعاء، شارك نورلاند في اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المبعوثين الخاصين وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.