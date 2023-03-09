  • Alwasat News
Atwasat

المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 05:15 مساء
المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي
المنقوش تتوسط نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي خلال استقبالهما بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، الخميس 9 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في ليبيا ليزلي أوردمان «وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة» عبدالله باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات خلال عام 2023، وفق الوزارة.

واستقبلت المنقوش في مكتبها بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي نورلاند وأوردمان. وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول «آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة».

عمل حكومة الوحدة الوطنية بشأن الانتخابات
وأضافت الوزارة أن نورلاند أكد خلال اللقاء على أهمية دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في التعاون والتنسيق بشأن دعم المساعي الرامية لإنجاح العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

وأكدت المنقوش من جهتها «عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر، في تحقيق مسار الانتخابات والاستقرار لإنهاء المراحل الانتقالية وذلك بتوحيد الجهود المحلية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».

- سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات
- الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس
- نورلاند يؤكد لعقيلة دعم واشنطن جهود باتيلي لوضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات

وأشارت الوزارة إلى أن لقاء المنقوش مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدعم العملية الانتخابية والتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي
وبدأ نورلاند زيارته إلى ليبيا منذ ثلاثة أيام استهلها بزيارة مدينة بنغازي يوم الثلاثاء حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والرامية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأمس الأربعاء، شارك نورلاند في اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المبعوثين الخاصين وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصداقة والصقور (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصداقة والصقور (0 - 0)
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
ميلان يعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا

ميلان يعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه

الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة

بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
اتفاق ألماني- إماراتي- مصري لتدشين مشروع للهيدروجين في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار

اتفاق ألماني- إماراتي- مصري لتدشين مشروع للهيدروجين في موريتانيا بقيمة 34 مليار ...
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)

اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس

مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة ...
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: توفير معونات غذائية تكفي شهرا لـ68 ألف عائلة
الدبيبة: توفير معونات غذائية تكفي شهرا لـ68 ألف عائلة
«أمن تاجوراء» يضبط وافدين ارتكبا 16 واقعة سرقة في وادي الربيع
«أمن تاجوراء» يضبط وافدين ارتكبا 16 واقعة سرقة في وادي الربيع
«شلمبرجير» تزود شركة الخليج العربي بمنظومة للمعالجة السايزمية
«شلمبرجير» تزود شركة الخليج العربي بمنظومة للمعالجة السايزمية
المنقوش تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا
المنقوش تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا
كندا تدعم جهود «المفوضية» لإجراء الانتخابات
كندا تدعم جهود «المفوضية» لإجراء الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي
المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي...
قُبيل اجتماع حول الهجرة في بروكسل.. رسالة أوروبية تكشف مزيد الدعم لخفر السواحل الليبي
قُبيل اجتماع حول الهجرة في بروكسل.. رسالة أوروبية تكشف مزيد ......
شروط الترشح للرئاسة.. هل تحرم الليبيين من الانتخابات في 2023؟
شروط الترشح للرئاسة.. هل تحرم الليبيين من الانتخابات في ......
كندا تدعم جهود «المفوضية» لإجراء الانتخابات
كندا تدعم جهود «المفوضية» لإجراء الانتخابات...
المنقوش تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا
المنقوش تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا...
المزيد