مؤسسة النفط تبحث التعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط سبل التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، وذلك في إطار ترحيب مؤسسة النفط بالملتقى الثاني الليبي الألماني الذي عقد مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بحضور نائبة السفير الألماني لدى ليبيا.

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وجرى الاتفاق، خلال اللقاء، على مواصلة هذه اللقاءات وعقد الاجتماعات في الفترة المقبلة لبحث المزيد من فرص التعاون والاستثمار في مجال النفط والغاز وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين الليبي والألماني.

حضر اللقاء المديرون العامون لإدارات الإنتاج والصيانة والمشاريع والحفر والمصافي بالمؤسسة وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وممثليين عن الشركات الألمانية.

ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط يجتمعون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الأربعاء 8 مارس 2023 (مؤسسة النفط)

ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط يجتمعون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الأربعاء 8 مارس 2023 (مؤسسة النفط)

ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط يجتمعون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الأربعاء 8 مارس 2023 (مؤسسة النفط)