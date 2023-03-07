انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدي الاقتصادي الليبي الألماني الثاني في العاصمة طرابلس، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال الممثلين للشركات الألمانية.

ونشرت صفحة السفارة الألمانية لدى طرابلس، على موقع «فيسبوك»، صورة للسفير ميخائيل أونماخت، لدى وصوله إلى مكان انعقاد المنتدى، المنظم بالتعاون بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

- عقد الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس 7 مارس

- بحث تنظيم منتدى اقتصادي ليبي - ألماني

- الرعيض يبحث مع أونماخت إقامة المنتدى الليبي الألماني

- أونماخت: بحثت مع الحويج التحضير للمنتدى الاقتصادي الليبي - الألماني

كما شاركت السفارة صورة للبيانات التعريفية بالتجارة البينية بين ليبيا وألمانيا، أظهرت أن الصادرات الألمانية إلى ليبيا بلغت ثلاثة مليارات يورو، بما يعادل ربع الواردات القادمة إلى البلاد من الدول العربية، كما سجلت زيادة بواقع 64% خلال العام 2023.