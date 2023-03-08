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المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 05:03 مساء
المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الصباح بالقاهرة، الأربعاء 8 مارس 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، وزيري خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الصباح، وتونس نبيل عمار، على هامش أعمال الدورة الـ159 لمجلس وزراء جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزير خارجية الكويت أثنى خلال اللقاء على جهود المنقوش خلال فترة رئاستها للدورة الـ158 لمجلس وزراء جامعة الدولة العربية، مؤكدًا حرص دولة الكويت على دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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لقاء المنقوش مع وزير الخارجية التونسي
وأضافت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن الوزير نبيل عمار ناقش مع المنقوش «تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي وضمن فضاءات الانتماء المشتركة حول أبرز قضايا المنطقة من أجل المواجهة المشتركة للتحديات التي يواجهانها».

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن المنقوش أطلعت نظيرها نبيل عمار على مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجرى خلال اللقاء التأكيد على مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية والإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وسلمت المنقوش اليوم في القاهرة رئاسة مجلس وزراء جامعة الدول العربية إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي ستترأس بلاده الدورة 159 لمجلس وزراء الجامعة خلفًا لليبيا التي ترأست الدورة الماضية.

لقاء المنقوش مع وزير خارجية تونس نبيل عمار بالقاهرة، الأربعاء 8 مارس 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية تونس نبيل عمار بالقاهرة، الأربعاء 8 مارس 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
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