المنقوش تبحث مع أبوالغيط والصفدي القضايا العربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش آخر مستجد العمل العربي المشترك، والقضايا التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، قبيل عقد اجتماعات الدورة الــ159 العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتناولت المنقوش مع أبوالغيط سبل توحيد المواقف حيال التحديات التي تواجه الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وفي حين تطرقت في اجتماعها مع الصفدي إلى العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن، وسبل تعزيزها، أكد الوزير دعم بلاده جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.

لقاء المنقوش والصفدي على هامش مشاركتها في اجتماعات بالجامعة العربية في القاهرة، 8 مارس 2023، (الخارجية)