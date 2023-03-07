افتتاح المؤتمر الأول للزراعة الرقمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الأول للزراعة الرقمية بكلية الزراعة جامعة طرابلس، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس جامعة طرابلس، وعمداء الكليات ولفيف من المهتمين.

وأكد الحنيش أهمية التقنيات الرقمية في القطاع الزراعي، والتي تعتبر أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة توظيف التكنولوجيا والآليات الحديثة مما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتمكين الدولة من الحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم كافة الإجراءات والتسهيلات، مما يخدم إستراتيجية الزراعة الرقمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- الحويج: ليبيا تتطلع لتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس

وعلى هامش المؤتمر افتتح الدكتور سعد الحنيش المعرض المصاحب للمؤتمر حول التعريف بأنواع التربة، ومصادر المياه، وعروض لتجارب الدول في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة الرقمية.