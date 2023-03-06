وفاة مصري وأفريقي انهارت عليهما حفرة أثناء العمل بمشروع مياه في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، وفاة عامل مصري وآخر أفريقي انهارت عليهما حفرة أثناء العمل بمشروع للمياه بمنطقة سوق الخميس في بلدية الخمس.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن العامليْن تُوفيا بعد إسعافهما من قِبل فريق الطوارئ التابع لمكتب إسعاف الساحل سوق الخميس إلى مستشفى الخمس.

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد فريق الطوارئ التابع لجهاز الإسعاف بمدينة الخمس، بتعرض عاملين من الجنسية الأفريقية لإصابات خطيرة جراء انهيار خط مياه قيد الإنشاء بطريق سوق الخميس بالقرب من سيتي مول، وجارى نقلهم إلى المستشفى.