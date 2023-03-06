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ديوان المحاسبة يبحث التعاقد مع مكتب محاسبة إنجليزي لمراجعة بعض ملفات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 03:51 مساء
ديوان المحاسبة يبحث التعاقد مع مكتب محاسبة إنجليزي لمراجعة بعض ملفات النفط
رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كاثرين وايلد، في لقاء بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، 5 مارس 2023 (فيسبوك)
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ركز لقاء رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كاثرين وايلد، أمس الأحد، على العقد الموقع مع مكتب المحاسبة الدولي الإنجليزي (آر.إس.إم) لمراجعة بعض الاستثمارات الليبية بالمملكة المتحدة، والتحضير لتعاقد مع المكتب ذاته لمراجعة بعض الملفات الخاصة بقطاع النفط.

وناقش اللقاء -حسب بيان صادر عن الديوان- ديون بعض المؤسسات الإنجليزية الصحية وغيرها على الدولة الليبية، وإجراءات السداد ودور الديوان في متابعة هذا الملف.

شكشك يؤكد أهمية التعاون الدولي في تطوير العمل الرقابي
وشدد شكشك على أهمية التعاون الدولي في تطوير العمل الرقابي لما يتماشى مع المعايير الدولية، والذي يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة؛ الأمر الذي يدفع إلى المحافظة على المال العام بمشاركة أصحاب المصلحة.

- شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة 
- الدبيبة والكبير وشكشك يناقشون إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية
- شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا

وسبق أن عبرت الدبلوماسية البريطانية في تغريدة بـ«تويتر» عن سعادتها بلقائها بديوان المحاسبة الليبي، وقالت إن «الشفافية في الأموال العامة ضرورية لضمان استخدام موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين».

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