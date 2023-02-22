الدبيبة والكبير وشكشك يناقشون إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، وضرورة بدء المشروعات الاستراتيجية ومعالجة كل الصعوبات التي تعيق انطلاقها.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، في مقر ديوان المحاسبة، حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

الخطة التنموية لمشروعات العام 2023

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، الخطة التنموية لمشروعات العام 2023، وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية.

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وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة، وضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية.

وفي 18 نوفمبر 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الأجهزة التنفيذية تعكف على تنفيذ 689 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.