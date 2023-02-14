شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، مقترح تصنيع أسطوانات الغاز.

ويتضمن المقترح تعاون الشركة الليبية للحديد والصلب وجهاز التصنيع العسكري في تصنيع أسطوانات الغاز على أن تضع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز مواصفات الجودة، وفق بيان صادر عن ديوان المحاسبة.

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وتطرق اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان المحاسبة بحضور مديري جهاز التصنيع العسكري والإدارات المختصة بالديوان، إلى مدى الاستفادة من المقترح في توطين الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل للشباب. وفي السياق ذاته، أكد شكشك أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب؛ ليكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، مشددًا على ضرورة أن تجرى عملية التصنيع وفقًا للمواصفات والجودة.

وفي أغسطس 2021، حذَّرت مديرية أمن مسلاتة المواطنين من شراء أسطوانات غاز الطهي صينية الصنع، بعد تزايد حالات انفجارها.

لقاء شكشك في طرابلس مع مسؤولي شركة الحديد وجهاز التصنيع العسكري، 14 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)

لقاء شكشك في طرابلس مع مسؤولي شركة الحديد وجهاز التصنيع العسكري، 14 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)

لقاء شكشك في طرابلس مع مسؤولي شركة الحديد وجهاز التصنيع العسكري، 14 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)