غلق 3 صيدليات في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، غلق ثلاث صيدليات في زليتن بعد جولة تفتيشية.

وسجل مفتشو المركز بفرع المدينة ملاحظات في الصيدليات المغلقة، منها عدم الاهتمام بالنظافة وعدم وجود شهادات صحية أو إذن مزاولة نشاط مع عاملين بها، وغياب نظام مكافحة الآفات، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الصيدليات واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية من قبل أعضاء الحرس البلدي.

صيدلية أغلقت بعد تسجيل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية ملاحظات عليها، 6 مارس 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)

صيدلية أغلقت بعد تسجيل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية ملاحظات عليها، 6 مارس 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)