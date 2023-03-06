«الشؤون الاجتماعية» تقرر إعادة مسح قاعدة بيانات ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، تعليمات بإعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة والمعاش الأساسي تنفيذا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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