«الشؤون الاجتماعية» تقرر إعادة مسح قاعدة بيانات ذوي الإعاقة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، تعليمات بإعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة والمعاش الأساسي تنفيذا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، حسب بيان صادر عن الوزارة.
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استمرارية صرف المعاشات الأساسية
ركز الاجتماع على «استمرارية صرف المعاشات الأساسية وضرورة صرفها في وقتها ومعالجة أسباب التأخير»، حسب البيان. كما ناقشت الوزيرة خطة عمل الصندوق للعام 2023، وضرورة رقمنة خدمات الصندوق المقدمة للشرائح كافة لتسهيل وصول الخدمات لهم.
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