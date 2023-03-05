بدء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس البخارية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، بدء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس البخارية المنفذة من إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعمال الصيانة تشمل «استبدال مسخن الهواء الدوار المتهالك بآخر جديد»، و«تصنيف كل الأجزاء التي جرى فكها كلًا على حدة من قبل فريق الغلاية بالمحطة حتى تسهُل عملية الوصول إليها فيما بعد»، منوهة بأنه سيجري لاحقًا الدخول بالوحدة على الشبكة حسب الجدول الزمني المحدد.

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وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس البخارية تأتي في إطار استمرار جهود الشركة لتجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة وإطالة عمرها.

أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)