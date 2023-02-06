شركة أميركية تساعد في العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والتي شملت تركيب الأجزاء الرئيسية لمكونات التوربينة بجهود فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة مختصين من شركة (GE) الأميركية.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال العمرة تأتي في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة لهذه المحطة.

- وصول قطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس

وعلى مدار شهر يناير وصلت إلى محطة كهرباء الخمس معدات وقطع غيار جديدة من الخارج، وذلك بعد تفعيل عقد الاتفاقات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق.

جانب من إجراء العمرة الجسمية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من إجراء العمرة الجسمية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من إجراء العمرة الجسمية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من إجراء العمرة الجسمية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)