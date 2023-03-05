«أمن طرابلس»: إزالة الإشارة الضوئية البيفي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، إزالة الإشارة الضوئية البيفي بالعاصمة.

وقال مكتب مكتب شؤون المرور إن عملية الإزالة جرت بعد الانتهاء من تحويرة البيفي، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية الأمن.

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وفي وقت سابق، أكدت مديرية أمن طرابلس في بيان، أن الازدحام بمدخل الطريق السريع من الناحية الشرقية لا علاقة له بالانتهاء من أعمال تحويرة الإشارة الضوئية البيفي كما نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت الازدحام إلى البدء في تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع من جسر النجمة شرقًا وصولا إلى جزيرة الغيران غربًا؛ لمنع وقوع الحوادث المرورية.

من أعمال إزالة الإشارة الضوئية البيفي، 4 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)