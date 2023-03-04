«أمن طرابلس»: لا علاقة للانتهاء من تحويرة البيفي بالازدحام بمدخل الطريق السريع

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن أسباب الازدحام بمدخل الطريق السريع من الناحية الشرقية.

وأكدت المديرية في بيانها، أن الازدحام لا علاقة له بالانتهاء من أعمال تحويرة الإشارة الضوئية البيفي كما نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأرجعت الازدحام إلى البدء في تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع من جسر النجمة شرقًا وصولا إلى جزيرة الغيران غربًا؛ لمنع وقوع الحوادث المرورية.