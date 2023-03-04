«أمن طرابلس»: زحام مدخل الطريق السريع سببه تنفيذ حاجز خرساني

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس أن الزحام الحاصل في مدخل الطريق السريع من الناحية الشرقية اليوم السبت، سببه البدء في المرحلة الثانية من تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق.

وقالت المديرية في بيان إنها نوهت بقفل الإشارة الضوئية البيفي للاتجاهين الشمال والجنوب.

الحاجز من كوبري النجمة إلى جزيرة الغيران

وأضافت أن شركتي الخدمات العامة طرابلس والأشغال العامة مصراتة بدءا اليوم المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع من كوبري النجمة شرقاً حتى جزيرة الغيران غربا.

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ودعا البيان إلى ضرورة الانتباه والاحتياط والحذر أثناء تنفيذ تلك الأعمال لمنع وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على السلامة العامة للجميع.

لاحقا، قالت المديرية إنه جرى الانتهاء من أعمال التحويرة بعد قفل الإشارة الضوئية البيفي، فيما لا يزال العمل على تركيب العلامات المرورية والعواكس الليلية.

الإشارة الضوئية البيفي بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)