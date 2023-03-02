مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم مديرية أمن طرابلس إطلاق حملة لمكافحة التسول ، نظرًا لما تشكله تلك الظاهرة في شوارع العاصمة من إزعاج للمواطنين، أذى على المستوى الأمني والاقتصادي، بحسب بيان للمديرية على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأنّ مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة أصدر تعليماته اليوم لرئيس قسم شرطة النجدة العقيد عادل الشائبي، ورئيس وحدة المهام الخاصة الرائد سند زايد، ورئيس قسم الشرطة النسائية العقيد رانيا الصيد، ورئيس مكتب شؤون المرأة المقدم ليلى التومي، رئيس قسم الآداب العقيد سهيلة عبدالله، وذلك لإطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول.

- ضبط 16 شخصا في حملة لمكافحة التسول في طرابلس

وقالت المديرية إنها تهدف من خلال هذه الحملة لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين، والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع هؤلاء على التسول.

جانب من الاجتماع (مديرية أمن طرابلس)

جانب من الاجتماع (مديرية أمن طرابلس)