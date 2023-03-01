حفتر يفتتح مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مستشفى «15 أكتوبر» العسكري بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية، بحسب بيان نشرته صفحة «القيادة العامة للقوات المسلحة» على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن المستشفى جرى تجهيزها على أعلى مستوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، لافتا إلى أن حفتر أثنى على «المجهودات المبذولة لتجهيز المستشفى، وفقًا للمواصفات العالمية».

- خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

وفي 19 يوليو الماضي، زار الخبير الإيطالي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، جيوسبي مواربيتو، مستشفى 15 أكتوبر العسكري بمدينة بنغازي، بناءً على «دعوة من مدير عام المستشفى وتعليمات القيادة العامة بفتح آفاق التعاون مع كافة الخبرات على المستوى المحلي والدولي».

جانب من افتتاح حفتر لمستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)