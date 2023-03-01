«المركزي» في بنغازي ينظم مؤتمرا دوليا حول النظام المصرفي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي في بنغازي، اليوم الأربعاء، تنظيم مؤتمر دولي بعنوان «النظام المصرفي الليبي.. نحو رؤية مستقبلية للتطوير» بمشاركة دولية، خلال يومي 12 و13 أغسطس المقبل في قاعة المؤتمرات ببنغازي.

ويشارك مركز بحوث العلوم الاقتصادية في تنظيم المؤتمر، الذي يهدف إلى «تأكيد دور المصرف المركزي في متابعة الشأن الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي، وبيان دور النظام المصرفي الليبي في النشاط الاقتصادي، وتشخيص واقع النظام المصرفي في ليبيا، وبيان دور المؤسسات المالية غير المصرفية الداعمة للنظام المصرفي، ورسم رؤية مستقبلية لتطوير النظام»، حسب بيان المصرف على صحفته في موقع «فيسبوك».

محاور المؤتمر

وتتناول محاور المؤتمر: «النظام المصرفي والنشاط الاقتصادي، والمصارف والمؤسسات غير المصرفية العاملة في ليبيا، والتطورات التقنية الحديثة والنظام المصرفي الليبي، والرؤية المستقبلية نحو التطوير»، كما يشترط في البحوث المقدمة خلال المؤتمر «الارتباط الوثيق بموضوع المؤتمر ومحاوره، وأن يُراعي البحث أُسس وضوابط البحث العلمي المتعارف عليها، ولا تقبل البحوث التي سبق تقديمها في ندوات أو مؤتمرات سابقة أو نُشرت في مجلات علمية، ويجب ألا يزيد عدد الصفحات على 25 صفحة».

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وأشار المصرف إلى أن المستهدفين للمشاركة هم «العاملون والمتخصصون في القطاع المصرفي وأسواق الأوراق المالية، وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية ولجان الرقابة، والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والأكاديميون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا، ومديرو مراكز المعلومات ومؤسسات الأبحاث والدراسات، وأعضاء إدارة غرف التجارة والصناعة»، وسيبدأ تسلُّم البحوث في مطلع أبريل وحتى 15 يونيو المقبل.