ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الثلاثاء، ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية، في منطقة السواني، بعد وصولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من دولة أوروبية.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عناصره أحبطت واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات التي كانت ستضر بعشرات الآلاف من الشباب.

وأفاد بأنه تحرك بناء على معلومات وفرّها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجرى تنفيذ مهمة أمنية لإحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في العديد من دول العالم.

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وأضاف أن القوة نصبت كميًا محكمًا في منطقة السواني لضبط الآلة، وهي مُحمَّلة على متن شاحنة في طريقها لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج.

عدة دول مستهدفة بالإنتاج

وأشار البيان إلى أن هذه الآلة تُصنِّع قرابة 100 ألف قرص مخدر يوميًا؛ ما يدل على أن عدة دول مستهدفة بالإنتاج، منوهًا بأن العصابات لم تعد تكتفي باستيراد الحبوب المخدرة فقط، بل تسعى لتصنيعها داخل البلاد.

وجرى إحالة سائق الشاحنة وآلة التصنيع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لاستكمال تحقيقاتهم، بحسب البيان.