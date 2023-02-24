النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس 13 شخصا احتياطيا في مدينة بنغازي على ذمة التحقيقات في تهم حيازة والاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وضُبط المتهمون خلال حملة رجال الشرطة التابعين للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي الأخيرة على محال تستعمل لبيع المواد المخدرة والمسكرات في المدينة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى إيقاف الحملة الأمنية المتهمين متلبسين وبحوزتهم كميات من المخدرات، حيث استمع المحققون في لجنة التحقيق المشَكّلة بقرار المحامي العام في بنغازي لأقوالهم، وجرى تسجيل اعترافاتهم بما نسب إليهم من إتهامات، ثم أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كميات من المخدرات المضبوطة في بنغازي، 24 فبراير 2023، (مكتب النائب العام)

كميات من المخدرات المضبوطة في بنغازي، 24 فبراير 2023، (مكتب النائب العام)