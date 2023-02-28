  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 01:55 صباحا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 27 فبراير 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على إعلان مصرف ليبيا المركزي إصدار بطاقة «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار، بداية من الأول من مارس المقبل.

ويقول المصرف المركزي إن الهدف من البطاقة التسهيل على صغار التجار «أصحاب الرخص الفردية» وتشجيعهم، وكذلك أصحاب الشركات الصناعية والخدمية، لكن تساؤلات المختصين تدور حول مدى نجاح هذه الخطوة، وكيفية تطبيقه، وهل تغير من الواقع شيئًا.

- «المركزي»: بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور علي الشريف، ومدير تصدير مواد خام علي الضراط، صاحب شركة مستلزمات طبية حسن سويسي، ورئيس مجلس إدارة شركة دفع إلكتروني طه ماريا.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي: أي عملية سياسية جديدة دون مصالحة محفوفة بالمخاطر
اللافي: أي عملية سياسية جديدة دون مصالحة محفوفة بالمخاطر
أوردمان يبحث مع الممثلة الأفريقية لدى ليبيا الدعم المشترك لمسار الانتخابات
أوردمان يبحث مع الممثلة الأفريقية لدى ليبيا الدعم المشترك لمسار ...
وزارات الداخلية والعدل والعمل تناقش مع المنظمات الدولية خطة عمل 2023
وزارات الداخلية والعدل والعمل تناقش مع المنظمات الدولية خطة عمل ...
صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ
صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ
شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟
شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة ......
مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي
مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة ......
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات ......
شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟
شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟...
صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ
صالح افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ...
المزيد