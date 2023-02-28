شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على إعلان مصرف ليبيا المركزي إصدار بطاقة «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار، بداية من الأول من مارس المقبل.

ويقول المصرف المركزي إن الهدف من البطاقة التسهيل على صغار التجار «أصحاب الرخص الفردية» وتشجيعهم، وكذلك أصحاب الشركات الصناعية والخدمية، لكن تساؤلات المختصين تدور حول مدى نجاح هذه الخطوة، وكيفية تطبيقه، وهل تغير من الواقع شيئًا.

- «المركزي»: بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور علي الشريف، ومدير تصدير مواد خام علي الضراط، صاحب شركة مستلزمات طبية حسن سويسي، ورئيس مجلس إدارة شركة دفع إلكتروني طه ماريا.

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