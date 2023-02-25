«المركزي»: بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي إصدار بطاقة «ماستر كارد» و«فيزا» بقيمة 100 ألف دولار سنويًا لصغار التجار، بداية من الأول من مارس المقبل.

وقال المصرف إن الهدف من البطاقة التسهيل على صغار التجار «أصحاب الرخص الفردية» وتشجيعهم، وكذلك أصحاب الشركات الصناعية والخدمية، وذلك خلال اجتماع محافظ المركزي الصديق الكبير مع الإدارات المعنية، الخميس الماضي.

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التوسع في الدفع الإلكتروني

والأحد الماضي، بحث المصرف إمكانية التوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023، لتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتحدث المصرف عن مشروعات مزمع إطلاقها مثل مشروع نظام المدفوعات الفورية «Instant Payment»، ومشروع «Open Banking»، ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (اعرف زبونك إلكترونيا) «E-KYC»