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«الكهرباء»: تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 12:55 مساء
«الكهرباء»: تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء
من أعمال تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء، 24 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء.

ونفذت الأعمال فرقة الصيانة بدائرة توزيع تاورغاء وشملت تركيب وصلات على كابل هوائي جهد «11 ك.ف» لتغذية خطي زمزم والمراعي، وتركيب مفتاح حلقي بمحطة مكتب أبوقرين، وفق بيان صادر عن الشركة.

- الدبيبة يعتمد جدول مرتبات العاملين بشركة الكهرباء
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والأربعاء، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

من أعمال تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء، 24 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء، 24 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء، 24 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب وحدة حلقية بدائرة توزيع تاورغاء، 24 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)
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