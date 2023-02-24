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أب يقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 10:33 صباحا
أب يقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في طرابلس
القبض على أحد المتهمين. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، مقتل طفلة رضيعة بالعاصمة طرابلس على يد والدها بطريق الخطأ.

وورد بلاغ من نقطة مستشفى الخضراء لمركز شرطة الهضبة بمديرية أمن طرابلس مفاده إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف الشهر بعيار ناري نُقلت على إثره للمستشفى وبعدها فارقت الحياة، وفي الوقت ذاته أحيل والد الطفلة المتهم بالوقعة إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس من مركز شرطة عين زارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفلة بخروج عيار ناري من سلاح كان بحوزته ما أدى إلى إصابة ابنته الرضية عن طريق الخطأ، ونقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة. واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص المكاني للواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

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