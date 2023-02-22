الحداد يبحث مع السفير التونسي تطوير التعاون العسكري في المجال البحري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تطوير التعاون العسكري المشترك وخاصة في المجال البحري، بحسب رئاسة الأركان العامة.

وحضر لقاء الحداد مع السفير الأسعد العجيلي، الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، كل من الملحق العسكري للدفاع التونسي لدى ليبيا العميد خالد بن عمار، ورئيس أركان القوات البحرية.

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وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفريق الحداد رحب في بداية اللقاء بالضيوف، موضحة أن اللقاء «يأتي في إطار دعم روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تطوير التعاون العسكري المشترك وخصوصاً في المجال البحري».