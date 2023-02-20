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إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 11:36 مساء
إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية في طرابلس
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بإيقاف كافة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القوة توجهت إلى منطقة الأحياء البرية تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، بشأن وقف التعديات المرتكبة على المتنزه، وذلك بناء على ما أفاد به رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.

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وذكرت الوزارة أن القوة أوقفت كافة التعديات الواقعة على متنزه الأحياء البرية من أعمال تسوية وبناء داخله.

جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية إزالة التعديات على متنزه الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
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