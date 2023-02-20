  • Alwasat News
Atwasat

نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 07:17 مساء
نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة
النائب بمجلس النواب عبدالسلام نصية، بنغازي، 20 فبراير 2023 (صورة من بث مرئي لجلسة مجلس النواب)
alwasat radio

دعا النائب بمجلس النواب عبدالسلام نصية مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة صرف رواتب شهري يناير وفبراير المتأخرة.

وأضاف نصية في كلمته بمجلس النواب المنعقدة في بنغازي اليوم الإثنين: «فيه مناشدة من مواطنين كثر بصرف المرتبات في ظل الغلاء، ومرتبات 1 و2 لم تُصرف، ورمضان على الأبواب، ونحن نناشد مصرف ليبيا المركزي، ومن يتحكم في الأموال بصرفها»

نصية: لا نقبل تجويع الليبيين
وتابع: « تجويع الليبيين لا يمكن أن نرضى به في مجلس النواب.. لا بد أن تُصرف رواتب الناس مهما كان».

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

والإثنين الماضي، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

وأشار خطاب  صادر عن حكومة الدبيبة إلى القرار الخاص بصرف الرواتب بناء على منح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية موقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين
إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين
مصارف سرت تتسلم الدفعة الأولى من بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة
مصارف سرت تتسلم الدفعة الأولى من بدل الإيجار لأصحاب المنازل ...
إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي
إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي
جدل بين «النواب» حول التمويل الخارجي في قانون الرياضة.. ونصية يرفض دعم الدولة للأندية
جدل بين «النواب» حول التمويل الخارجي في قانون الرياضة.. ونصية ...
العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل
العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
الزادمة يبحث احتياجات المؤسسات التعليمية والأمنية بالجنوب وتأمين مرزق
الزادمة يبحث احتياجات المؤسسات التعليمية والأمنية بالجنوب ......
وصول قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء شمال بنغازي
وصول قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء شمال بنغازي...
نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة
نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة...
العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل
العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل...
جدل بين «النواب» حول التمويل الخارجي في قانون الرياضة.. ونصية يرفض دعم الدولة للأندية
جدل بين «النواب» حول التمويل الخارجي في قانون الرياضة.. ......
المزيد