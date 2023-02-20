نصية يدعو لصرف رواتب يناير وفبراير المتأخرة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا النائب بمجلس النواب عبدالسلام نصية مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة صرف رواتب شهري يناير وفبراير المتأخرة.

وأضاف نصية في كلمته بمجلس النواب المنعقدة في بنغازي اليوم الإثنين: «فيه مناشدة من مواطنين كثر بصرف المرتبات في ظل الغلاء، ومرتبات 1 و2 لم تُصرف، ورمضان على الأبواب، ونحن نناشد مصرف ليبيا المركزي، ومن يتحكم في الأموال بصرفها»

نصية: لا نقبل تجويع الليبيين

وتابع: « تجويع الليبيين لا يمكن أن نرضى به في مجلس النواب.. لا بد أن تُصرف رواتب الناس مهما كان».

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

والإثنين الماضي، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

وأشار خطاب صادر عن حكومة الدبيبة إلى القرار الخاص بصرف الرواتب بناء على منح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية موقتة.